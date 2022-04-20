За привласнення соцдопомоги особи з інвалідністю на Київщині судитимуть працівницю банку

Обухівська окружна прокуратура Київської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом привласнення майна та складання і використання завідомо підробленого офіційного документа (ч. 1 ст. 191, ч. 2, 4 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що контролер-касир державного банку підробила підпис мешканця Обухівського району щодо начебто отримання ним платіжної картки у приміщенні банку.

В подальшому жінка зняла із вказаної картки гроші, нараховані як державна соціальна допомога особі з інвалідністю з дитинства.

Досудове розслідування здійснювалось Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Київська обласна прокуратура