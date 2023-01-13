За продаж бронежилетів з гуманітарної допомоги на ₴500 тис. судитимуть очільницю благодійної організації

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника благодійної організації за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Згідно з даними досудового розслідування, тимчасово виконуюча обов’язки голови правління однієї з благодійних організацій організувала схему незаконної реалізації військової амуніції, а саме бронежилетів, ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

У межах слідства задокументовано продаж товарів індивідуального захисту на суму понад 500 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура