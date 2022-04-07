За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано в.о. міського голови

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано в.о. міського голови одного із міст Львівщини на продажі гуманітарної допомоги та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, отриманого міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державною бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора