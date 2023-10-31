За продаж гуманітарної допомоги на суму понад ₴15 млн. на Буковині судитимуть двох керівників благодійних організацій

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох керівників благодійних організацій з Чернівецької та Миколаївської областей за фактами продажу, незакінченого замаху та готування до продажу товарів гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Слідство встановило, що керівник однієї з благодійних організацій на Миколаївщині мав доступ та право на розпорядження гуманітарною допомогою у вигляді товарів медичного призначення. Заручившись підтримкою знайомого волонтера – керівника благодійної організації на Буковині, він організував гуртову торгівлю, отриманою на адресу його благодійного фонду, гуманітарною допомогою.

Гуртові партії медичних халатів та антисептиків «бізнесмени» готові були реалізувати за ціною нижче ринкової. Потенційних покупців шукали серед знайомих та підприємців шляхом надсилання комерційних пропозицій.

Гуманітарну допомогу вони завезли на зберігання до орендованих складських приміщень у Чернівцях та Луцьку.

Під час розслідування правоохоронці затримали буковинця після одержання 600 тис грн виторгу за продаж частини медичних халатів – 18 000 штук.

За результатами обшуків у складських приміщеннях на території Чернівецької та Волинської областей виявлено та вилучено ще майже 180 000 медичних халатів та понад 64 000 одиниць антисептиків на загальну суму понад 15 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора