За продаж людини для зайняття жебрацтвом у столиці затримано жителя Хмельниччини

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру хмельничанину за фактом торгівлі людьми (ч. 1 ст. 149 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, користуючись уразливим станом місцевого жителя, який є інвалідом 3 групи, планував передати його для зайняття жебрацтвом у Києві.

Коли чоловік відмовився, пригрозив фізичною розправою.

За передачу особи він отримав від «замовника» 10 000 гривень. Вказав, що і в подальшому готовий підшуковувати громадян соціально незахищених категорій.

«Бізнесмена» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлююся усі обставини вчинення злочину та причетні до протиправної діяльності особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області за оперативного супроводу відділу міграційної поліції ГУНП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора