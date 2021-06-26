За продаж наркотиків у гуртожитку затримано студента харківського вишу

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова викрито студента 3 курсу одного з харківських вишів на збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний чоловік здійснює збут наркотичних речовин на території Київського та інших районів м. Харкова.



25 червня цього року, одразу після чергового збуту наркотичної речовини, зазначеного студента затримано в порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуку, проведеного в його кімнаті, виявлено та вилучено 54 фасованих згортки та полімерний пакет з речовиною, схожою на рослину роду коноплі, загальною масою близько 70 грамів.



Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводяться слідчі Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури