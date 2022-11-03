За продаж товарів під виглядом продукції відомих компаній судитимуть подружжя підприємців із Закарпаття

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо подружжя закарпатців за фактом незаконного використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 229 КК України).

Встановлено, що обвинувачені займалися реалізацію продукції з незаконно нанесеними на ній позначеннями відомих торгових марок кави, засобів побутової хімії та гігієни. Товари збували через відомі маркетплейси в Інтернеті. Жінка відповідала за комунікацію із замовниками, запевняючи їх в оригінальності наявної продукції.

Експертизою встановлено, що внаслідок протиправної діяльності компаніям завдано збитки на загальну суму майже 460 тис. грн. Вирішується питання щодо відшкодування вказаної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури