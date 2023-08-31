За продаж врожаю зі збитками у ₴1,2 млн. судитимуть керівника філії держпідприємства

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора філії державного підприємства за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у жовтні 2022 року між державним підприємством та приватною структурою були укладені договори щодо поставки сільськогосподарської продукції у вигляді насіння кукурудзи тогорічного врожаю, а також додаткові угоди до них.

Слідством встановлено, що укладені договори та угоди були економічно невигідними для державного підприємства, що призвело до заниження вартості реалізованої продукції.

Відповідно до висновків судових експертиз державі спричинено шкоду в розмірі понад 1, 2 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Раніше в межах цього ж провадження прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора згаданого державного підприємства, який за аналогічною схемою реалізував насіння соняшнику та кукурудзи врожаю 2021 року зі збитками у 25,5 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування відносно інших учасників злочину триває.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами центрального апарату СБ України.

Київська міська прокуратура