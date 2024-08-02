За продаж земельної ділянки зі збитками у ₴3,5 млн. на Київщині судитимуть начальника земельного відділу міськради

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника земельного відділу однієї з місцевих рад Київщини за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений умисно подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість.

Надалі, земельну ділянку продали юридичній особі за ціною, нижче від ринкової на 3,5 млн. грн.

Внаслідок дій обвнуваченого місцевому бюджету спричинено збитки на вказану суму.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура