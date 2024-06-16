За пропаганду війни суд конфіскував у громадянки Росії квартири в Чернівцях
Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок громадянці Росії Ніні Тюріній, яка виправдовувала російську агресію в Україні та підтримувала війну.
Суд заочно призначив їй вісім років та конфіскував усе майно в Україні – два нежитлові приміщення на ринку та дві квартири.
Ніну Тюріну судили заочно, оскільки, за останніми даними, зараз вона перебуває у Росії. У 2018 році жінка опублікувала в «Однокласниках» фото, як вона брала участь у виборах президента РФ. У суді проти Ніни Тюріної свідчив чоловік, якому вона надіслала запрошення в друзі у соцмережі «Однокласники». Деякий час вони спілкувалися, в листуванні Тюріна називала українців «фашистами» та бажала смерті. Після цього чоловік видалив свій акаунт із російської мережі.
Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Чернівців Володимир Смотрицький визнав Ніну Тюріну винною за ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч.ч. 2,3 ст. 436-2 ККУ та призначив вісім років увʼязнення з конфіскацією всього майна в Україні.
Відомо, що в Україні у Ніни Тюріної арештували нерухомість: два нежитлові приміщення критого ринку, половину однокімнатної квартири площею 31 квадратний метр, а також двокімнатну квартиру площею 50 квадратних метрів. // ГлавкомTweet