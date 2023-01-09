За пропозицію «вирішити питання» з уникнення призову на військову службу судитимуть двох жителів Буковини

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Буковини, які одержали від громадян неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, чоловіки налагодили схему одержання прибутку від осіб, яким надійшли повістки з’явитись до військового комісаріату. Вони запевняли призовників та їх родичів, що мають вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду можуть вирішити питання щодо уникнення мобілізації.

Правоохоронці задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди вказаними особами, зокрема 3000 євро та 1000 доларів США, за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами щодо звільнення військовозобов’язаних від мобілізації до Збройних Сил України в період дії воєнного стану.

Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура