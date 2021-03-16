За прошлый год Украине более 900 человек осудили за домашнее насилие

Количество преступлений увеличилось в четыре раза.

В Украине в течение 2020 года за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м приговоров было в четыре раза меньше — 225. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации, передает «Радио Свобода».

Так, в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1877 производств по домашнему насилию. Годом ранее, в 2019-м, таких дел было втрое меньше — 626.

Напомним, по данным Национальной социальной сервисной службы Украины, за прошлый год органы и учреждения, противодействующие домашнему насилию, зафиксировали 211362 обращение о насилии в семье.

В частности, 180 921 обращения поступило от женщин, 27676 — от мужчин и 2756 — от детей.

В Украине действуют 34 учреждения, куда могут обратиться жертвы домашнего насилия, однако в 7 регионах страны нет ни одного такого приюта.

В Украине действуют 304 мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола, а также 10 дневных центров для пребывания пострадавших от насилия.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что на учете состоит более 80 тысяч абьюзеров.

Остается догадываться, сколько виновников преступлений остаются безнаказанными, а жертв — без шансов на возмещение ущерба. // ZN.UA