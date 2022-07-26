За привласнення ₴760 тис. на будівництві дитсадка судитимуть першого заступника директора КП «Спецжитлофонд»

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами ДСР НП України скеровано до суду обвинувальний акт відносно першого заступника директора КП «Спецжитлофонд» за фактом привласнення бюджетних коштів під час будівництва дошкільного навчального закладу (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір підряду на виконання робіт із завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацькій у Святошинському районі м. Києва.

Установлено, що роботи були виконані не в повному обсязі, а частина з них проведена з порушенням вимог ДБН.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи територіальній громаді міста Києва завдано шкоди у розмірі понад 760 тис. гривень.

Під час слідства накладено арешт на майно підозрюваного та заявлено позов про відшкодування завданих збитків.

Київська міська прокуратура