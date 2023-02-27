За привласнення бюджетних коштів на Черкащині судитимуть бухгалтерку КП та членів її родини

За процесуального керівництва Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури та Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 4 жашківчан за фактами привласнення та розтрати чужого майна з використанням службового становища, службового підроблення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 та 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

За версією слідства бухгалтер одного із комунальних підприємств з метою заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах створила та очолила організовану злочинну групу, до складу якої залучила членів родини як пособників.

На виконання спільного злочинного плану вказана особа, маючи повноваження щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, зловживаючи службовим становищем, використовуючи власні банківські рахунки та заздалегідь отримані від інших членів групи реквізити спеціально відкритих ними банківських рахунків, систематично вносила недостовірні відомості до офіційних документів про розміри грошових коштів, які підлягали виплаті як заробітна плата працівникам вказаного підприємства, після чого забезпечувала безпідставне перерахування частини коштів на власні банківські рахунки та рахунки залучених до вчинення злочину членів своєї родини.

Крім того, частину привласнених коштів організатором було легалізовано шляхом зарахування на рахунок фінансової установи з метою придбання рухомого майна.

У такий спосіб вказані особи незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 3 207 309 грн.

Також зазначений бухгалтер комунального підприємства, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства, завищуючи належний до виплати розмір заробітної плати, вчинила розтрату на її користь бюджетних коштів у розмірі майже 200 тис. грн.

У ході досудового слідства однією з осіб добровільно частково відшкодовано збитки в сумі 15 тис. грн, з метою стягнення решти суми прокурором пред’явлено позови в інтересах держави. На виявлене майно за клопотанням прокурора судом накладено арешт.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; ч. 3 ст. 191 КК України – у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; ч. 1 ст. 209 КК України – у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна; ч. 1 ст. 366 КК України – у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури