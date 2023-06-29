За привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у Калуському районі судитимуть інженера технагляду

За процесуального керівництва прокурорів Калуської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього інженера технічного нагляду за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, здійснюючи технічний нагляд за будівництвом амбулаторії сімейної медицини в одному із сіл Калуського району, вступив у злочинну змову із директором приватного підприємства та погодив завідомо неправдиві відомості щодо проведених робіт.

Він підписав акти виконаних робіт, не перевіривши обсяги їх виконання.

Внаслідок таких дій приватне підприємство безпідставно заволоділо бюджетними коштами на понад 165 тис. грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Калуського районного відділу поліції.

Івано-Франківська обласна прокуратура