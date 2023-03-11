За привласнення депозитних коштів до 10 років ув’язнення засуджено начальника філії банку

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду засуджено начальника Надвірнянського відділення філії одного із банків , який створив організовану групу для привласнення депозитний коштів ( ч.3 ст.28,ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з обігом грошових коштів в банківських та кредитно-фінансових установах строком на три роки, з конфіскацією майна.

В суді прокурор довів, що начальник відділення разом із заступницею та касиром з вересня 2010 по січень 2011року привласнили 249 000 гривень депозитних коштів. Для цього спільники підробляли депозитні договори та касові документи, а кошти розподіляли між собою.

Організатор групи перебуває у розшуку, тож строк відбуття покарання почне рахуватися з моменту фактичного затримання.

Його спільники вже відбули свої покарання, їх засуджено ще у грудні 2012 року.

Івано-Франківська обласна прокуратура