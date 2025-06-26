За привласнення держкоштів судитимуть ексдиректорку однієї з комунальних установ Одещини

Зловживаючи службовим становищем, жінка привласнила понад 270 тисяч гривень державних коштів. Матеріали справи скеровано до суду. Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що в період з листопада 2021 по квітень 2024 року жінка, перебуваючи на посаді директорки однієї з комунальних підприємств Кодимської міської ради, нараховувала собі підвищену заробітну плату та матеріальну допомогу, що потягнуло за собою надлишкове нарахування єдиного соціального внеску. За результатами призначеної поліцейськими судово-економічної експертизи, своїми протиправними діями посадовиця завдала державі збитків на суму 270 тис. 771 грн. Після оборудок вона звільнилася.

Зібравши достатньо доказів, слідчі Подільського районного управління поліції висунули фігурантці обвинувачення у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану.

Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.

Подільське районне управління поліції Одещини