За привласнення майже ₴2 млн. судитимуть керівника одного з підприємств Київщини

У травні цього року правоохоронці викрили керівника філії однієї з компаній у незаконному заволодінні коштами.

Встановлено, що очільник підприємства підробив і підписав акти виконаних робіт за консультаційні послуги, які фактично не надавалися.

Надалі, задля привласнення та обготівкування коштів, він перерахував їх на рахунки підконтрольних підприємств. Після цього фігурант легалізував отримані злочинним шляхом гроші, придбавши майно.

Загальна сума збитків, завданих підприємству внаслідок незаконних дій посадовця, склала майже 2 мільйони гривень.

Фігурантові було повідомлено про підозру.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт.

Національна поліція України