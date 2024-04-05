За привласнення майже ₴400 тисяч у Житомирі судитимуть ексбухгалтерку садового товариства

Слідчі відділу поліції №1 Житомирського райуправління інкримінують 48-річній житомирянці привласнення ввіреного чужого майна. 5 квітня обвинувальний акт у проваджені було скеровано до суду.

У ході досудового розслідування було встановлено, що жінка упродовж 2021 та 2022 років, перебуваючи на посаді бухгалтера садового товариства у Тетерівській громаді, приймала кошти від членів організації як сплату цільових внесків та за електроенергію. Всім платникам вона надавала квитанції з власним підписом. Після цього жінка вносила корективи до облікової документації, значно занижуючи суму отриманих коштів, а різницю клала до власної кишені.

Коли ж члени товариства дізналися про значну заборгованість за електроенергію, вони звернулися до керівника організації.

За результатами проведеної судової експертизи встановлено, що таким чином жінка збагатилася на понад 375 тисяч гривень.

Відтак слідчі відділу поліції №1 Житомирського райуправління поліції повідомили вже ексбухгалтерці про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Нині слідство завершено, жінку ознайомили з обвинувальним актом.

Згідно з чинним законодавством за такі діяння передбачене покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Житомирська окружна прокуратура.

Житомирське районне управління поліції