За привласнення майже ₴700 тис. бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг судитимуть підрядника
Обухівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений видав замовнику акт із завищеними у ньому об’ємами фактично виконаних робіт та використаних матеріалів у ході виконання робіт з ремонту автодороги у місті Обухів.
На підставі цього документа підряднику безпідставно перераховано майже 700 тис. грн, чим спричинено збитки територіальній громаді.
У ході досудового розслідування прокурор пред’явив позов про відшкодування завданої правопорушенням шкоди.
Досудове розслідування здійснювалось Обухівським РУП ГУНП в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet