За привласнення майже $75 тисяч затримали іноземця – керівника компанії

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Чоловік понад двох років розшукувався компетентними органами Республіки Казахстан за шахрайство.

У себе на батьківщині фігурант розшукувався за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 195 Кримінального кодексу Казахстану. Зокрема комерційний директор привласнив гроші, які мав виплатити вкладникам як дивіденди.

привласнив майже 75 тисяч доларів вкладників: поліцейські затримали іноземця – керівника компанії

Упродовж року він ошукав 28 інвесторів та привласнив близько 74 тисячі доларів США. За шахрайські дії зловмиснику загрожує до п’яти років в’язниці.

Аби уникнути покарання, він почав переховуватися від правоохоронних органів та виїхав з країни. Його було оголошено у міжнародний розшук.

Встановили місце перебування та затримали зловмисника оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з працівниками Департаменту кіберполіції.

Іноземця доставлено до Святошинського Управління поліції для складання процесуальних документів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Управління комунікації Національної поліції України 

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