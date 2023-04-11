За привласнення майже ₴900 млн. та несплату податків судитимуть колишнього власника «Дельта Банк»

Розслідування інших фактів, що призвели до банкрутства банку, триває. Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, які були співучасниками вказаних кримінальних правопорушень, оголошені в розшук.

Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчили досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, пов’язаних із ПАТ «Дельта Банк».

В ході слідства встановлено, що колишній власник банку, одночасно обіймаючи посаду голови спостережної ради, а також голови загальних зборів акціонерів, у визначених статутом випадках мав можливість одноособово вирішувати найважливіші питання в діяльності установи. Крім того, він впливав на прийняття рішень органами управління ПАТ «Дельта Банк».

Протягом 2013-2014 років фігурант забезпечив укладання завідомо невигідного для банку договору кредитної лінії з підконтрольним суб’єктом господарювання, який є нерезидентом, внаслідок чого банк втратив активи на майже 900 млн грн.

Також у цей же період колишній голова спостережної ради фінустанови умисно не зазначив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік відомості про доходи, а це – 153 млн 520 тис. гривень, одержані від підконтрольних джерел за межами України, та не сплатив податки до бюджету на понад 33 млн гривень.

За цими фактами завершено розслідування відносно колишнього власника банку за підозрою останнього у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

За результатами проведених слідчих дій, на підставі зібраних доказів, у згаданих кримінальних провадженнях складено обвинувальні акти, які скеровано на розгляд суду.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Інші співучасники вказаних кримінальних правопорушень – голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариств

а – оголошені в розшук.

З метою відшкодування заподіяних збитків судом накладено арешт на майно підозрюваних: земельні ділянки, житлові приміщення, транспортні засоби.

Управління комунікації Національної поліції України