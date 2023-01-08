За привласнення майже мільйона гривень судитимуть ексзаступника начальника Харківської митниці

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Харківської митниці ДФС за фактами заволодіння коштами та службового підроблення (ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи заступником начальника Харківської митниці ДФС, вступив у змову з керівником приватного підприємства та інженером з технічного нагляду.

Він уклав договори на виконання робіт з капітального ремонту майданчика для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» та надання послуг з технічного нагляду. У подальшому заступник начальника Харківської митниці ДФС підписав підроблені документи з метою маскування вчиненого злочину.

Таким чином у квітні-травні 2019 року обвинувачений заволодів державними коштами на загальну суму майже мільйон гривень, забезпечивши перерахування цих коштів за фактично невиконані будівельні роботи та здійснений технічний нагляд.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора