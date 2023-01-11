За привласнення майже півмільйона бюджетних гривень на Київщині судитимуть підрядника

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, а також легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачена, відповідно до умов укладеного з бюджетною організацією договору, зобов’язалася виконати ремонт прибудинкової території декількох будинків на території Коцюбинської селищної ради. При цьому, ремонтні роботи на об’єкті на той час вже були виконані та не потребували фінансування з місцевого бюджету.

Надалі, жінка внесла до акту приймання виконаних будівельних робіт відомості щодо обсягів виконаних робіт та склала довідку про їх вартість. На підставі цих документів, підписаних підрядником та замовником, з місцевого бюджету здійснено оплату на рахунок обвинуваченої в сумі майже півмільйона гривень.

У подальшому, з метою легалізації привласнених бюджетних коштів, остання здійснила фінансову операцію на користь іншої фізичної особи-підприємця.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура