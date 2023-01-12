За привласнення матеріального резерву громади майже на 3 млн. на Житомирщині судитимуть трьох посадовців міськради

Прокурори Бердичівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадовців міської ради за фактом привласненні чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім цього, одному з них – першому заступнику мера інкриміновано ще й умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 1 ст. 364 КК України).

Як повідомлялося раніше, перший заступник та заступник міського голови, а також начальник комунальної служби обвинувачуються у розтраті понад 80 тонн пального, яке громада отримала для користування у березні минулого року.

Так, замість того, щоб забезпечити належне зберігання багатотонного матеріального резерву, ділки уклали фіктивний договір про нібито передачу пального підприємству, а насправді завезли його на приватну автозаправку для реалізації.

Експертизою встановлено, що унаслідок незаконної оборудки міському бюджету заподіяно шкоди на майже 3 млн грн. Наразі заявлено позов про стягнення з обвинувачених заподіяних збитків.

Також накладено арешт на майно фігурантів провадження, а саме, дві земельні ділянки, житловий будинок, квартиру та нежитлові і виробничі приміщення майнового комплексу загальною площею 1600 м2.

Зловживання з матеріальним резервом викрито за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури спільно з Управлінням СБУ в області та Бердичівським райвідділом поліції, яке проводило досудове розслідування.

У разі визнання винуватими посадовцям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури