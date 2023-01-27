За привласнення понад ₴1,5 млн. бюджетних коштів під час ремонту школи на Київщині – судитимуть інспектора технагляду та підрядника

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інспектора технагляду одного з департаментів Київської обласної державної адміністрації та службової особи підрядної організації за фактом привласнення чужого майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на підставі договору з Київською обласною державною адміністрацією виконувало роботи з капітального ремонту школи на території однієї з міських рад області.

З метою заволодіння бюджетними коштами службовець підрядної організації вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів.

Інспектор технагляду, розуміючи, що роботи в повному обсязі не виконані, підписав акти приймання виконаних робіт з недостовірною інформацією. Ці документи стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Проведеними в ході слідства експертизами встановлено, що вартість робіт, які фактично не виконані, але внесені у звітну документацію, становить понад 1,5 млн грн.

Матеріали стосовно ще однієї особи виділені в окреме провадження, підозрюваний перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснювалося Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура