За привласнення понад ₴100 тисяч державних коштів на Миколаївщині судитимуть ексголову РДА

Викрили незаконне нарахування грошових коштів колишнім експосадовцем слідчі відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління за процесуального керівництвом Миколаївської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у березні 2021 року голову однієї з районних державних адміністрацій ознайомили із Указом Президента про припинення його повноважень у зв’язку з реорганізацією. Однак, всупереч вимогам чинного законодавства, фігурант вніс у офіційні документи завідомо неправдиві відомості та підписав незаконне розпорядження про нарахування собі вихідної допомоги як під час звільнення. Тим самим посадовець завдав збитків державному бюджету на суму понад 100 тисяч гривень.

У липні слідчі повідомили експосадовцю про підозру за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нині слідчі закінчили розслідування та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області