За привласнення понад 100 тисяч гривень судитимуть працівницю поштового зв’язку

Співробітники поліції викрили незаконну діяльність працівниці поштового відділення зв’язку Дністровського району, яка, використовуючи службове становище, отримувала кошти за послуги та реалізацію товарів мешканцям регіону. Порушниці загрожує позбавлення волі до трьох років.

Правоохоронці встановили, що 49-річна начальниця відділення поштового зв’язку, використовуючи своє службове становище, привласнювала готівку. Жінка вносила неправдиві відомості у звітність за день, відтак – залишок коштів залишала собі і витрачала їх на власні потреби.

Таким чином, правопорушниця привласнила 103 тисячі гривень.

Під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно буковинки за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– частиною 2 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

– частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області