За привласнення понад ₴120 000 з бюджету під час реконструкції зовнішнього освітлення у Самборі судитимуть виконавця робіт

За процесуального керівництва прокурорів Самбірської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підрядника. Йому інкриміновано заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений привласнив кошти під час реконструкції зовнішнього освітлення у місті Самбір.

Для цього чоловік, виконуючи ремонтні та будівельні роботи на замовлення комунального підприємства, вніс до офіційних документів неправдиві відомості. Зокрема, в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість вказав невірні фактичні обсяги виконання об’ємів та вартості робіт на об’єкті.

Внаслідок цього суб’єкт господарювання безпідставно отримав понад 120 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури