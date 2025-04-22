За привласнення понад ₴2 млн. бюджетних коштів, виділених на ремонт багатоквартирного будинку у Ворзелі, судитимуть двох директорів підприємств
За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох директорів товариств за фактами заволодіння чужим майном, службового підроблення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, обвинувачені заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в селищі Ворзель, пошкодженого внаслідок військової агресії рф на території Бучанського району.
Звітуючи про виконані роботи згідно з договору, укладеного в листопаді 2022 року з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, підрядники завищили обсяги фактично виконаних будівельних робіт у звітній документації.
Такими діями обвинувачених місцевому бюджету завдано понад 2 млн грн збитків.
Наразі на їх майно накладено арешт та обрано запобіжні заходи.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet