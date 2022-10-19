За привласнення понад ₴200 000 при будівництві амбулаторії на Прикарпатті судитимуть підрядника

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення (ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України ).

Слідство встановило, що директор підприємства за попередньою змовою з іншою особою, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу та вартості виконаних робіт з будівництва амбулаторії у Рожнятівському районі. З червня 2019 року по серпень 2020 року на рахунки підприємства з бюджету було перераховано 8 млн 706 тис. грн.

Як з’ясувала прокуратура, в актах виконаних робіт відображено дані про роботи, які виконані не були, а підприємства безпідставно отримало понад 202 000 грн.

За вказане правопорушення передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура