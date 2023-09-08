За привласнення понад ₴200 тис. з бюджету під час реконструкції стадіону судитимуть директора ТОВ

Миколаївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з товариств за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (ч. 2, ч.3 ст.191, 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, товариство на замовлення Ольшанської селищної ради Миколаївського району здійснювало реконструкцію стадіону. З метою заволодіння коштами бюджету директор товариства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’єму та вартості робіт, що призвело до збитків на суму понад 200 тис грн.

У ході розслідування встановлено невідповідність виконаних робіт з реконструкції стадіону, та за результатами експертизи прийнято рішення про повідомлення підряднику про підозру.

Досудове розслідування здійснювалось СВ відділення №5 Миколаївського РУП ГУ ГП в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура