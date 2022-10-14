За привласнення понад ₴6 млн. коштів клієнтів засуджено колишню працівницю хмельницького банку

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винною менеджера з обслуговування клієнтів одного із банків Хмельницького у заволодінні коштами вкладників банку шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що протягом 2012-2013 років жінка, маючи повний доступ до інформації по рахунках вкладників банку і самих рахунків, шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділа грошима громадян на загальну суму понад 6 млн грн.

Вироком Старокостянтинівського районного суду її засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських обов’язків строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Також вона буде змушена відшкодувати усю завдану матеріальну шкоду.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури