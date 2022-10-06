За привласнення понад ₴600 тис. з каси відділення судитимуть співробітників небанківської фінансової установи

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 3-х членів організованої злочинної групи за фактом привласнення чужого майна, несанкціонованої зміни інформації в автоматизованих системах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що начальник структурного підрозділу філії товариства, яке надає послуги громадянам та підприємствам із проведення фінансово-господарських операцій, розробив схему заволодіння грошима установи.

Для реалізації злочинного плану він залучив касира та ще одного співробітника свого підрозділу. Упродовж 4 місяців 2021 року кошти, які надходили від клієнтів до каси їх відділення, перераховувались на підконтрольний членам угрупування банківський рахунок. З метою приховати їх недостачу до автоматизованої системи товариства щоденно вносились недостовірні відомості з фінансової звітності грошових надходжень. Це дало можливість обвинуваченим заволодіти понад 600 тис. грн. фінансової установи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура