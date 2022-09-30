За привласнення понад ₴800 тис., виділених на ремонт басейну, судитимуть директора підрядної організації

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт басейну у медичному закладі Святошинського району міста Києва (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що між Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та товариством було укладено договір щодо реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

Однак, підрядна організації виконала роботи не в повному обсязі та із завищенням їх вартості.

Висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи підтверджено збитки на суму понад 800 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Слідство щодо інших учасників триває.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Святошинським УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура