За психологічне насильство над власною матір’ю судитимуть 21-річного жителя м. Нетішин

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру за ст.126-1 КК України (Умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах).

Молодик не тільки ображав, залякував матір, а ще й постійно наголошував на тому, що вона повинна утримувати його.

Правоохоронці неодноразово притягували кривдника до адміністративної відповідальності за насильство в сім’ї. Однак той належних висновків не зробив та продовжував свої знущання.

Зібравши достатньо доказів систематичності вчинення насильницьких дій, слідчі довели справу до суду.

Нагадаємо, що санкція інкримінованої статті за вчинення домашнього насильства передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області