За роботу на окупанта експоліцейському Харківщини загрожує до 15-ти років позбавлення волі

Фігуранту оголошено про підозру у колаборантстві.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції продовжують виявляти осіб, які під час окупації Харківського регіону працювали на ворога. Так правоохоронці з’ясували, що у Балаклії 38-річний місцевий мешканець – колишній співробітник поліції охорони Харківщини – пішов на службу до «народної міліції» окупаційної влади.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, які підтверджують роботу перебіжника на країну-агресора. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчі поліції Харківщини оголосили фігуранту про підозру за ч.7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України