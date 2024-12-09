За розбещення 5-річної дівчинки до 7 років ув’язнання засуджено жителя  Тернопільщини

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За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Кременецької окружної прокуратури жителя одного з сіл Кременецького району Тернопільської області  визнано винним у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 40-літній чоловік попросив двоюрідного братика 5-тирічної дівчинки, з яким вона гралася на сільській вулиці, принести йому хліба. Скориставшись тим, що поблизу нікого не було, чоловік узяв на руки дитину, заніс її до вуличного туалету і вчинив щодо неї розпусні дії. Її братик, побачивши, що сестричка зникла, побіг до мами і вони разом почали кликати дівчинку. Почувши крики, чоловік залишив дитину і втік.

Свою вину обвинувачений не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів, що вказують на його причетність до скоєння злочину.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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