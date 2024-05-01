За розбещення 5-річної племінницї судитимуть мешканця Дніпропетровщини

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 31-річний обвинувачений протягом пів року вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої племінниці. Для цього обирав час, коли дорослих вдома не було.

Чоловік залякував дівчинку, аби вона нікому не розповідала про скоєне.

На момент початку вчинення протиправних дій дитині було 5 років.

Пригнічений емоційний стан дівчинки помітила мама та звернулася до психолога. Після відвертої розмови з малолітньою викликали правоохоронців.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури