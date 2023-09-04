За розбещення 9-річної дівчинки до 5 років ув’язнення засуджено мешканця Кривого Рогу

За публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Криворізької східної окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2023 року обвинувачений помітив у дворі багатоповерхового будинку 9-річну дівчинку, яка поверталася додому. Зайшовши за нею до під’їзду, чоловік вчинив розпусні дії.

Під час розгляду кримінального провадження у суді чоловік визнав вину повністю. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Дані про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури