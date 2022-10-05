За розбещення дитини та виготовлення порно за її участю судитимуть жителя Івано-Франківська

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами розбещення малолітньої дитини, умисного незаконного виготовлення дитячої порнографії та зберігання без мети збуту матеріалів порнографічного характеру (ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1,3 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що раніше судимий за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографії житель міста Івано-Франківська у 2021 році розбещував свою 4-річну доньку.

Також чоловік знімав на мобільний телефон відео порнографічного характеру. Він виготовив 557 відео-файлів та 565 зображень, які містять ознаки дитячої порнографії.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області.

Івано-Франківська обласна прокуратура