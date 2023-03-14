За розбещення малолітнього хлопчика до 6 років за ґратами засуджен жителя Хмельниччини

Ювенальні прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели у суді вину о 66-річного громадянина, який розбещував малолітню дитину (ч. 2 ст. 156 КК України).

Чоловіку призначено покарання – 6 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у червні 2020 року житель Хмельниччини вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика, який проживав неподалік.

Інформацію щодо засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури