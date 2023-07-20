За розбещення малолітнього хлопчика жителя Кіровоградщини засуджено до 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальним прокурором Знам’янської окружної прокуратури Кіровоградської області суд оголосив вирок чоловіку за розбещення малолітнього (ч. 2 ст. 156 КК України).

У суді доведено, що у серпні 2022 року в одному із селищ Кропивницького району він затягнув малолітнього хлопчика до кущів на території ставка. Там вчинив стосовно дитини розпусні дії.

Засудженого взяли під варту в залі суду.

Після набрання вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювало районне відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Офіс Генпрокурора