За розбещення неповнолітньо доньки «добрі» суддді дали збоченцю умовний строк

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури оскаржили до Верховного Суду судові рішення через надто м’яке покарання жителю Теребовлянщини, що роками розбещував свою малолітню доньку (ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, прокурори Теребовлянської окружної прокуратури під час розгляду справи в суді вимагали покарання для обвинуваченого у вчиненні близьким родичем розпусних дій щодо малолітньої особи у виді 6 років реального позбавлення волі. Натомість районний суд застосував ст. 75 КК України, за якою чоловік отримав умовне покарання.

Прокурори оскаржили вирок в апеляційному порядку, проте Тернопільський апеляційний суд змінив вирок лише в частині включення інформації про засудженого батька до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, а вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання залишив без змін.

Отож у касаційній скарзі прокурори просять Верховний Суд визнати покарання занадто м’яким, повернути справу на новий апеляційний розгляд для застосування реального покарання обвинуваченому.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури