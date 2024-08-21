За розбещення неповнолітньої чоловіка засуджено до 5 років за ґратами

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури киянина визнано винними у розбещенні неповнолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що чоловік ввечері зайшов до кімнати, де відпочивала 14-річна родичка його дружини. Він сів поруч біля дівчини на дивані та вчинив розпусні дії щодо неї.

Свою вину засуджений не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів, що вказують на його причетність до скоєння злочину.

Київська обласна прокуратура