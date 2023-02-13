За розбещення неповнолітньої житель Тернопільського району відправиться на 5 років за ґрати

За публічного обвинувачення прокурорів Бережанської окружної прокуратури жителя одного з сіл Тернопільської району засуджено за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч.2 ст. 156 КК України).

Прокурор довів у суді, що 52-річний чоловік вчиняв протиправні дії стосовно 12-річної дитини, яка жила неподалік. Дівчинка розповіла про сусіда-збоченця родичам і вони звернулись до поліції з повідомленням про злочин.

Вироком районного суду особу засуджено до 5 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури