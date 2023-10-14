За розбещення падчерки до 6 років ув’язнення засуджено 47-річного мешканця Сумщини

Шосткинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 47-річного чоловіка, який під час спільного проживання на протязі тривалого часу систематично вчиняв розпусні дії відносно неповнолітньої.

Встановлено, що обвинувачений під час спільного проживання зі своєю дружиною та дітьми у багатодітній родині, залишаючись наодинці з неповнолітньою, користуючись фізичною перевагою, вчиняв розпусні дії відносно доньки своєї дружини, вмовляючи, що якщо вона буде вести себе добре, як і старша сестра, яка народила від нього дитину, то у неї усе буде гаразд.

Тривалий час потерпіла мовчала, а коли зізналась матері, що вітчим пристає до неї як до жінки, остання їй не повірила. Не витримавши домагань з боку вітчима і не маючи захисту з боку матері, неповнолітня мешкала у сусідів та звернулась до телевізійної програми «Стосується кожного», щоб надати розголосу, захистити себе та молодших сестер.

Попри те, що обвинувачений заперечував свою провину, факт розбещення підтвердився.

У суді обвинувачений провину також не визнав, намагався переконати, що потерпіла ставилась до нього неприязно, все вигадала і обмовила. На підставі зібраних доказів вироком суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані з навчанням та вихованням дітей або займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми, строком на 3 роки (ч. 2 ст. 156 КК України).

До вступу вироку в законну силу обвинуваченому залишено раніше обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою

Сумська обласна прокуратура