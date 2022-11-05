За розбещення та домашнє насильство стосовно 12-річної падчерки судитимуть мешканця Білгород-Дністровського району

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного мешканця Білгород-Дністровського району, підозрюваного у розбещенні малолітньої та домашньому насильстві (ч. 2 ст. 156, ст. 126-1 КК України).

За даними слідства, зловмисник з весни 2020 року по грудень 2021 року за місцем мешкання систематично вчиняв розпусні дії стосовно 12-річної доньки своєї співмешканки.

Крім того, будучи напідпитку, неодноразово словесно ображав та принижував дівчинку, висловлювався в її адресу нецензурною лайкою, залякував, погрожував фізичною розправою та виганяв з будинку, за що притягувався до адміністративної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області

За цей злочин Законом передбачено до 8 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури