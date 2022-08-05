За розбещення та виготовлення порно за участі 8-річної доньки судитимуть горе-матір

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Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої дитини, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії за участі власної дитини (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Встановлено, що обвинувачена розбещувала власну 8-річну доньку, примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. Все це вона фіксувала на відповідні пристрої та в подальшому збувала знайомому чоловікові. Також встановлені факти передачі малолітньої доньки для сексуальної експлуатації з метою створення дитячої порнографії.

Розбещення та виготовлення порнографії за участі 8-річної доньки – судитимуть матір

Постраждалу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора

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