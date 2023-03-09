За розбій судитимуть волинянина, який увірвався в хату з сокирою

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем селища Голоби в умовах воєнного часу розбою із проникненням у житло (ч.4 ст. 187 КК України).

Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.

Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його чекає суд.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений із проникненням у житло в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури